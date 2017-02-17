Редактор газеты «Азадлыг» Суджеддин Шарифов и сотрудник редакции Хаял Бабаев накануне были допрошены в Следственном управлении по тяжким преступлениям генпрокуратуры Азербайджана.

Как сообщил агентству Turan Шарифов, у них по отдельности были взяты показания по уголовному делу финансового директора газеты «Азадлыг» Фаига Амирова.

Шарифова допрашивал следователь Агыль Алекперов, Бабаева – Анар Демирчиев.

Ранее они уже допрашивались по тому же делу.

Амиров был арестован в августе 2016 года. Ему предъявлены обвинения по статьям 283.1 (разжигание межрелигиозной розни) и 168.1 (посягательство на права человека под предлогом исполнения религиозных обрядов) УК. Следствие обвинило его в связях с движением «Хизмет» Фетулла Гюлена, которого в Турции объявили организатором неудавшегося госпереворота в июле 2016 года.