В Кремле считают, что позиция американского президента Дональда Трампа в отношении России изменилась по причине кампании против России, ведущейся в западных СМИ.

Как передает Газета.ру, об этом пишет The Financial Times.

Отмечается, что российские официальные лица испытывали осторожный оптимизм, что США при Трампе смогут восстановить отношения с Москвой, но в итоге некоторые остались разочарованы, что также отражает настроения в европейских столицах.

Один из источников в Кремле заявил изданию, что кампания западных и американских СМИ против Москвы стала настолько «ядовитой», что отпугнула Трампа, который, как ожидалось, даст начало «новому старту» в отношениях с Россией.