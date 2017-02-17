Минувшим вечером на Мардакянской автомагистрали автомобиль «Range Rover» сбил переходившего дорогу Бабаева Рафи Гаджиага оглу, 1961 года рождения.

Как сообщили SalamNews члены семьи пострадавшего, пострадавший был доставлен водителем в 3-ю городскую клиническую больницу.

Расследованием автонаезда занимается Хазарский РУП. У водителя взяты показания, автомобиль отбуксирован на штрафную площадку.

По предварительным данным, Рафи Бабаев переходил дорогу в неосвещенном месте возле своего дома, направляясь в находящийся поблизости магазин. Однако в связи с тем, что дорога была скользкой и водитель автомобиля «Range Rover» превысил допустимую скорость, был совершен автонаезд.

Сообщается что водитель является стоматологом, он ехал домой с работы.