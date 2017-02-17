Голливудский актер Киану Ривз заявил, что никогда не заведет детей, передает Газета.ру со ссылкой на Esquire.

В 2000 году у артиста и его подруги Дженнифер Сайм родилась мертворожденная дочь Ава Арчер Сайм-Ривз. Ривз и Сайм расстались, а в 2001 году она погибла в ДТП.

В 2017 году выходит фильм «Репродукция», в котором актер сыграл ученого, одержимого идеей вернуть семью, погибшую в аварии.

Отвечая на вопрос, не хочет ли Ривз остепениться или, возможно, он уже это сделал, артист сказал, что «слишком поздно» и «все кончено». «Мне 52. Я не собираюсь заводить никаких детей», – сообщил он.

На комментарий о том, что люди заводят детей в любом возрасте и что, к примеру, у музыканта Мика Джаггера недавно родился еще один ребенок, Ривз сказал, что Джаггер не подвластен времени.