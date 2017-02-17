Со второй половины 16 февраля и до сегодняшнего утра на территории Азербайджана установилась нестабильная погода, шел снег, местами сильный, сообщили в пятницу в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Количество выпавших осадков в Баку и на Абшеронском полуострове составило 1-11 мм, Лянкяран-Астаринской зоне — 3-35, на Малом Кавказе — 2-9, Большом Кавказе — 3-17, в низменных районах — 1-13, Газах-Гянджинской зоне — 1-7 мм.

Высота снежного покрова в Баку и на Абшеронском полуострове достигла в Баку 24 см, в Рваруде (Лянкяран-Астаринская зона) толщина снега составила 91 см, Лерике – 70 см, на Большом Кавказе: Сарыбаше (Гах) 59, Алтыагадже 40, в Нахчыванской АР — Агдере 63 см.

Минимальная температура воздуха 16 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове составила до 2 градусов мороза, в низменных районах – 1-4 мороза, в горных районах и Нахчыванской АР – 10-17 градусов мороза.