Как сообщили АПА из Отделения полиции Сураханского района, житель поселка Говсаны Фахруз Магеррамммов был доставлен с отравлением алкоголя в больницу и там скончался.
По факту ведется расследование.
Как сообщили АПА из Отделения полиции Сураханского района, житель поселка Говсаны Фахруз Магеррамммов был доставлен с отравлением алкоголя в больницу и там скончался.
По факту ведется расследование.
Дата: 2017/02/17 13:00
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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