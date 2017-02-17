Ереванская газета «Айкакан жаманак» пишет, что «ходят разговоры о том, что это произойдет в марте. Сложно сказать, какие основания у таких прогнозов, но они опасны».

«Наиболее распространенные разговоры после четырехдневной апрельской войны о том, что в армии все знали, что будет война. Имеем ли мы дело с аналогичной ситуацией, и если вновь возникло такое предчувствие, означает ли это, что так оно и произойдет?

К сожалению, имеющиеся многочисленные факторы на данный момент говорят в пользу вероятности войны», — пишет газета.