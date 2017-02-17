В результате взрыва в одном из суфийских храмов в южной провинции Пакистана Синд погибли по меньшей мере 72 человек, не менее 250 человек получили ранения, сообщает Reuters.

Как отмечают в полиции, число погибших, скорее всего, возрастет.

Взрыв прогремел в городе Сехван-Шариф в тот момент, когда люди пришли к мавзолею почитаемого последователями суфизма философа.

Трагедия стала результатом атаки террориста-смертника. Ответственность за теракт на себя взяли террористические группировки «Джамаат-уль-Ахрар» и «Исламское Государство».

Премьер-министр страны Наваз Шариф назвал взрыв «нападением на будущее Пакистана».