«Снежная погода, которая сегодня наблюдается в Азербайджане, сохранится до завтра».

Об этом заявила Report директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова.

Она подчеркнула, что, как и прогнозировалось, в настоящее время на территории республики наблюдается снежная погода: «В настоящее время как в регионах, так и в столице идет снег. Такие погодные условия сохранятся до 18 февраля».

Г. Мамедова отметила, что в настоящее время на территории страны преобладает временами усиливающийся северный ветер: «Ожидается, что к вечеру ветер стихнет».

Она добавила, что минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составляет до двух градусов мороза.

В связи со снежной и морозной погодой на большинстве улиц и проспектах Баку, в том числе на проспектах Гейдара Алиева, Зии Буниядова и Тбилисском, а также на улицах А.Бакиханова, Гасана Алиева, A.Саламзаде, 20 Января, А.Шарифзаде, Г.Сеидзаде и круге Гялябя наблюдается высокая плотность транспортного потока.

Как сообщили АПА в Бакинском транспортном агентстве, в утренние часы возникли трудности и в движении пассажирских автобусов. Для устранения проблем, обеспечения непрерывности движения и безопасности на дорогах агентство совместно с соответствующими структурами ведет работу.