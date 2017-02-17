Британский телеканал «Би-би-си» показал документальный фильм «Армия российских хулиганов», главными героями которого стали российские футбольные фанаты, готовящиеся к встрече британских болельщиков на чемпионате мира по футболу в 2018 году.

Основной для фильма послужили события Евро-2016, когда в результате столкновений группировок российских и британских фанатов пострадали десятки английских болельщиков и два человека впали в кому. Российские болельщики были в меньшинстве, однако преимущество оказалось на их стороне.

Режиссер фильма Алекс Стокли фон Статцер посетил Россию и встретился с лидерами и участниками наиболее известных фанатских группировок, среди которых «Орловские мясники» и «Гладиаторы». Автор фильма также побывал в Ростове-на-Дону, в котором состоятся пять матчей будущего ЧМ-2018. В фильме показаны тренировки и отборочные бои фанатов.

Главным мотивом часового фильма стало предупреждение британским болельщикам, планирующим поехать на ЧМ-2018, о том, что русские хулиганы тщательно готовятся ко встрече с ними.

В фильме российские участники околофутбольного движения признаются, что примером для них были британские футбольные фирмы 70-80-х годов и именно британцы всегда являются для них главной мишенью.

Посольство РФ в Лондоне заявило, что создатели фильма о футбольных хулиганах приложили максимум усилий для дискредитации России и чемпионата мира по футболу, который пройдёт в 2018 году.

В пресс-службе российского посольства заметили, что показанный фильм оставляет «шокирующее впечатление», а его авторы скомпоновали сюжет. Подобная кампания проводилась и перед Олимпиадой в Сочи.

«Ощущение, что главная цель фильма — посеять в британском обществе страх за безопасность болельщиков, которые планировали поехать в Россию, отбить охоту от поездки», — заявление посольства.

Говоря о российских болельщиках-маргиналах, которые также были сняты в фильме, представители подчеркнули, что такие элементы, «склонные к насилию, существуют в каждом обществе».

Как заверили в посольстве, вопросам безопасности в России «придаётся первостепенное значение».