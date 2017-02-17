Россия завершит выплату внешнего долга СССР до конца 2017 года. Об этом в пятницу сообщает газета «Известия» со ссылкой на Минфин.

«Погашение будет производиться за счет средств бюджета, предусмотренных в 2017 году на урегулирование госдолга», — приводит газета подтверждение министерства.

В настоящее время единственной страной из числа кредиторов бывшего СССР, задолженность перед которой остается неурегулированной, является Босния и Герцеговина. По данным источника издания в правительстве, речь идет о $125,2 млн.

Ранее сообщалось, что Россия погасила обязательства бывшего СССР перед Македонией на $60,6 млн.