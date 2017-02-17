На торжественной церемонии инаугурации, проходящей во Дворце Рухыет, избранный президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принёс присягу, сообщает государственное информагентство страны.

Положив правую руку на Конституцию Туркменистана, глава государства произнёс слова президентской присяги.

После этого новоизбранному главе государства было вручено удостоверение президента.

Затем прозвучал гимн республики, подхваченный всеми участниками торжественной церемонии.

Бердымухамедов также отдал дань уважения Государственному флагу Туркменистана.

Торжественно объявлено, что избранный глава государства вступил в должность.