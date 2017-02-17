Подразделения вооруженных сил Армении, используя 60 и 82 миллиметровые минометы и гранатаметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 40 раз.

Как сообщается на сайте Минобороны, с позиций, расположенных в селах Воскеван Ноемберянского района и Чинари Бердского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Гушчу Айрым Газахского района и Алибейли Товузского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх Тертерского района, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Гараханбейли, Горадиз, Ашагы Сейидахмедли Физулинского района и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.

В соответствии с оперативной обстановкой подразделениями ВС Азербайджана были приняты адекватные ответные меры.