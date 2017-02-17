Сегодня в ряде районов Баку, а также Абшеронском районе возникнут ограничения.

Как передает АПА со ссылкой на пресс-службу ПО «Азеригаз», в связи с ремонтными работами сегодня с 09:00 до 17:00 в газоснабжении Бинагадинского, Низаминского, Насиминского, Ясамальского и Хазарского районов Баку, а также Абшеронского района возникнут ограничения.

Перебои в газоснабжении могут возникнуть также в поселке Бакиханова Сабунчинского района, улиц Сараево, Г.Наби, Джаваншира, М.Хади, С.А.Ширвани, Мехмандарова, Шихлинского, вдоль проспекта Гянджа и Зыхского шоссе в Хатаинском районе.