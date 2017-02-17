Президент США Дональд Трамп в четверг на пресс-конференции вновь раскритиковал СМИ за «фейковые новости», заявив, что «ложные репортажи усложняют возможность заключить сделку с Россией».

Как передает РИА Новости, по словам Трампа, «фейковые новости» идут по телевизору «сюжет за сюжетом». В частности, Трамп назвал «ерундой», «фейком», «мошенничеством» и «уловкой» новости о якобы имевших место связях его предвыборного штаба с Россией. Трамп заявил, что авторам утечек о телефонных разговорах его помощников или о разговорах президента с иностранными лидерами «должно быть стыдно» вместе с прессой.

Трамп также подчеркнул, что хотел бы «поладить с Россией», хотя, по его словам «в политическом плане это не очень хорошо». Кроме того, он не знает, получится ли у двух государств договориться. При этом Хиллари Клинтон он обвинил в том, что она начала «перезагрузку» отношений с Россией и «отдала 20% урана из страны». Саму же «перезагрузку» Трамп назвал «глупой пластиковой кнопкой».

«Я ничего не делал для России, я ничего не сделал для России. Если мы сможем поладить, то это позитивная вещь. У нас есть очень талантливый человек, (госсекретарь США — прим.) Рекс Тиллерсон, который будет встречаться с ними».

Глава американского государства также отметил, что для него было бы проще взять более жесткий курс по отношению к Москве.

«Чем я жестче по отношению к России, тем лучше. Но знаете что? Я хочу делать правильные вещи для американцев. И если честно, во вторую очередь, я хочу делать правильные вещи для всего мира», — сказал президент США.

Трамп также подчеркнул, что Россия и США — это две мощные ядерные державы, отметив, что «ядерный холокост» ни с чем не сравнится.

«Если у нас будут хорошие отношения, поверьте мне, это будет хорошо, а не плохо», — добавил Трамп.

Кроме того, президент США прокомментировал информацию, появившуюся в СМИ, о российском военном корабле, который якобы был замечен у берегов США.

В четверг телеканал FoxNews со ссылкой на неназванного чиновника США сообщил, что разведывательный корабль «Виктор Леонов» ВМФ РФ в среду вечером был замечен недалеко от города-порта Норфолк в штате Виргиния. По словам чиновника, корабль появился в международных водах примерно в 65 морских милях к северо-востоку от Норфолка. По данным телеканала, территориальная граница США проходит в 12 милях (около 22 километров) от побережья.

«Самая отличная вещь, которую я бы мог сделать, — это стрелять в тот корабль, который в 30 милях от берега, там в водах. Все бы в нашей стране сказали: «О! Это так здорово!» Это не здорово. Я бы хотел поладить с Россией», — заявил Трамп.