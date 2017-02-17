Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров считает необходимым активизацию усилий с целью начала субстантивных переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, отмечается в сообщении МИД Азербайджана.

«Э.Мамедъяров в Мюнхене встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ. На встрече был произведен обмен мнениями по интенсификации переговорного процесса по урегулированию карабахского конфликта на основе обсуждений президентов Азербайджана, Армении и России в Санкт-Петербурге», — отмечается в сообщении.

Глава МИД Азербайджана высказал мнение о необходимости активизации усилий для начала субстантивных переговоров с целью достижения прогресса в переговорах.

Главы МИД Азербайджана и Армении провели совместный ужин с сопредседателями МГ ОБСЕ.