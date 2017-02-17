Сопредседатели Минской группы ОБСЕ — Игорь Попов (РФ), Стефан Висконти (Франция) и Ричард Хогланд (США) 16 февраля отдельно, а затем совместно встретились с главами МИД Азербайджана и Армении Эльмаром Мамедъяровым и Эдвардом Налбандяном.

Как сообщается на сайте ОБСЕ, на встрече с участием личного представителя действующего председателя ОБСЕ, посла Анджея Каспршика, был обсуждена текущая ситуация вдоль линии соприкосновения армяно-азербайджанских войск. Сопредседатели вновь подтвердили, что не существует альтернативы мирному урегулированию конфликта и призвали стороны проявлять сдержанность и готовить свое население к миру, а не к войне. Сопредседатели также призвали стороны строго соблюдать соглашения о прекращении огня 1994/95 гг, которые составляют основу прекращения военных действий.

В заявлении далее говорится:

«Сопредседатели напомнили о совместных заявлениях президентов в Довиле в мае 2011 года, подчеркнув, что применение силы принесет лишь страдания и опустошения и будет осуждено международным сообществом. Сопредседатели обменялись со сторонами мнениями о мерах по реализации соглашений, направленных на стабилизацию ситуации в зоне конфликта, которые были достигнуты по итогам встреч на высшем уровне в Вене и Санкт-Петербурге в 2016 году.

Сопредседатели подчеркнули необходимость демонстрации большей гибкости и возобновления всеобъемлющих переговоров по скорейшему достижению прочного урегулирования.

Сопредседатели признали, что недавнее решение армянских властей вернуть тело азербайджанского военнослужащего было положительным гуманитарным жестом.

Министры подтвердили приверженность строго соблюдать свои международные гуманитарные обязательства, в частности, по Астраханской декларации, принятой президентами Азербайджана, Армении и Российской Федерации в октябре 2010 года.

Сопредседатели информированы о запланированном в Нагорном Карабахе на 20 февраля 2017 года так называемом «референдуме по конституции». Хотя сопредседатели отмечают, что де-факто власти Нагорного Карабаха рассматривают использование такой процедуры как попытки сформировать общественную жизнь населения, они подчеркивают, что ни одна страна, в том числе Армения, не признает Нагорный Карабах в качестве независимого и суверенного государства. Соответственно, сопредседатели не признают результаты «референдума» как затрагивающие правовой статус Нагорного Карабаха. Сопредседатели также подчеркивают, что результаты ни в коем случае не предрешает окончательного статуса Нагорного Карабаха или исхода текущих переговоров, рассчитанных на достижение прочного и мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Сопредседатели планируют поездки в регион в марте».