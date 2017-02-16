Кремль передал государственным СМИ распоряжение перестать «подобострастно» говорить о президенте США Дональде Трампе, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

По их словам, такое указание получили государственные телеканалы. Указание, как сообщили источники Bloomberg, связан с тем, что российское руководство обеспокоено растущими антироссийскими настроениями в новой администрации президента США. В России опасаются, что новое руководство США окажется менее дружелюбным, чем предыдущее.

В администрации президента считают, что СМИ чрезмерно увлечены личностью Трампа, тогда как граждан это больше не интересует. Один из источников Bloomberg отметил, что один из каналов в сюжете, посвященном президенту США, затронул тему, которую Кремль предпочел бы не поднимать в федеральных СМИ. О какой именно программе и теме идет речь, источник не уточнил.

При этом один из собеседников агентства подчеркивает, что указание Кремля не означает начало волны критики Трампа. «Они [СМИ] не будут выливать на него ведра грязи. Просто будут говорить о нем меньше», — подчеркнул источник.

О существовании подобного указания ранее в своей колонке на Deutsche Welle писал ведущий Дождя Константин Эггерт. «Знакомая, работающая в холдинге ВГТРК, <…> поведала мне: 15 февраля редакция получила указание руководства (которое, в свою очередь, очевидно, проинструктировал Кремль). Суть его сводится к короткой фразе: „Трампа больше нет“. То есть в ближайшее время главный российский государственный телеканал сведет освещение происходящего в Соединенных Штатах Америки к минимуму», — написал Эггерт.

Накануне у здания информационного агентства «Россия Сегодня» прошел пикет активистов прокремлевского «Национально-освободительного движения». Они требовали от российских СМИ отказаться от «культа личности Трампа». Гендиректора агентства Дмитрия Кисилева, ведущего программы «Вести недели» на телеканале «Россия», который входит в холдинг ВГТРК, активисты назвали «трампоманом».

Источник: «Дождь»