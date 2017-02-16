Пятнадцатилетняя девушка пыталась покончить с собой в Низаминском районе Баку. Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в Управлении полиции района.

15 февраля в шесть утра Гусейнова Ваджия Тельман гызы 2001 года рождения пыталась совершить суицид. Девушка взобралась на подоконник в блоке на пятом этаже дома номер 36 по улице Гаджиева и пыталась броситься оттуда. Но, к счастью, жильцы дома вовремя предотвратили самоубийство.

А в ходе предварительного расследования выяснилось, что девушка является жительницей Сабунчинского района. Как призналась в полиции Гусейнова, на столь радикальный шаг ее толкнул воспитательный метод, применяемый родителями в доме. На дворе век цифровых технологий, но родители не разрешают дочери пользоваться мобильным телефоном, поскольку видят в этом аппарате связи зло. Более того, родители забрали девятиклассницу дочь со школы и запретили ей продолжать образование. Гусейнова решила, что суицид — самая действенная форма протеста.

В полиции отметили, что в некоторых бакинских поселках, в частности в Балаханы, Нардаран, Рамана наблюдается частичная деградация общества — возврат к более примитивным формам бытия. Все чаще родители запрещают девочкам получать образование. И проблема в том, что речь идет о запрете на базовое среднее образование.