16 февраля проживающие в Европе азербайджанцы провели в Мюнхене акцию протеста, приуроченную к 25-й годовщине Ходжалинского геноцида. В акции приняли участие более 250 наших соотечественников.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, акция, состоявшаяся перед отелем Bayerischer Hof, где проходит Мюнхенская конференция по безопасности, была организована совместно Конгрессом азербайджанцев Европы, Центром азербайджанской культуры Bielefeld, Культурным и образовательным обществом Баку-Нюрнберг, действующими в Мюнхене турецкими диаспорскими организациями.

Во время акции прозвучали лозунги и были подняты плакаты «Справедливость к Ходжалы!», «Армения, положи конец оккупации и террору!», «Мы обязательно освободим наши земли!», «Свободу Дильгаму Аскерову и Шахбазу Гулиеву!», «Ходжалинский геноцид — преступление против человечности!», «Мы говорим нет террору и геноциду!».

Выступившие на мероприятии азербайджанцы потребовали от международной общественности продемонстрировать решительную позицию против агрессорской, захватнической политики Армении, дать правовую оценку Ходжалинскому геноциду. Наши соотечественники отметили, что поддерживают политику Президента Ильхама Алиева по урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, солидарны с Азербайджанским государством, готовы взять в руки оружие для освобождения наших земель от оккупации. Они подчеркнули, что политика Президента Азербайджана, направленная на урегулирование конфликта, служит обеспечению мира и стабильности в регионе. Было отмечено, что в результате успешной политики главы государства Азербайджан признается как сильное государство, способное сказать свое весомое слово на международной арене, и это вызывает гордость у всех азербайджанцев мира.

Участники митинга подчеркнули, что равнодушное отношение мировой общественности, международных организаций к тому, что более миллиона азербайджанцев стали вынужденными переселенцами, к факту нарушения прав наших соотечественников, изгнанных из родных земель, вызывает серьезную обеспокоенность.

Во время акции была также выражена глубокая озабоченность регулярным нарушением вооруженными силами Армении в последнее время режима прекращения огня на линии фронта, обстрелами позиций Азербайджанской армии, а также гражданского населения в населенных пунктах, провокациями на линии соприкосновения войск.

В заключение было зачитано заявление участников митинга.