Члены Национальной превентивной группы при аппарате омбудсмена Азербайджана по поручению уполномоченного по правам человека Эльмиры Сулеймановой без предупреждения посетили Бакинский следственный изолятор, сообщили Trend в четверг в аппарате.

Целью визита являлось изучение условий содержания и обращения, а также ведения документации в установленной форме, обеспечения прав задержанных лиц.

В ходе визита, прошедшего с участием врача, также являющегося членом Национальной превентивной группы, были изучены условия содержания в СИЗО, в связи с чем в индивидуальном порядке был принят ряд содержащихся в учреждении лиц.

Попавшие на прием лица не выразили жалоб на обращение сотрудников, каждому из них были даны юридические советы в связи с ведущимся в их отношении следствием, были изучены материалы их уголовных дел, разъяснены требования соответствующего законодательства, были приняты их заявления и обращения омбудсмену, некоторые обращения были удовлетворены на месте.

В рамках визита также в индивидуальном порядке был принят содержащийся в Бакинском СИЗО обвиняемый Александр Лапшин. Лапшин выразил удовлетворение условиями содержания и обращением с ним сотрудников учреждения, пройденным медицинский обследованием, а также качеством питания, сообщил, что его процессуальные права обеспечиваются в полном объеме.

Лапшин сказал, что может свободно встречаться со своим адвокатом и переводчиком, а также с официальными лицами диппредставительств России и Израиля, гражданином которых он является. Были изучены документы в связи с его задержанием, проведен осмотр в его камере и установлено, что его права обеспечиваются. Ему в очередной раз были разъяснены его права, он был проинформирован о полномочиях омбудсмена Азербайджана. Лапшин выразил благодарность за прием.

В заключение члены Национальной превентивной группы дали руководству следственного изолятора соответствующие рекомендации, основывающиеся на национальном и международном законодательстве.