Вопросы, связанные с форматом трехстороннего сотрудничества Грузии, Турции и Азербайджана, обсудили в четверг на встрече в Брюсселе глава грузинского министерства обороны Леван Изория и его турецкий коллега Фикри Ишик, передает в четверг Грузия-Online со ссылкой на пресс-службу минобороны Грузии.

Оба министра находятся в Брюсселе в рамках заседания министров обороны стран НАТО, в рамках которого состоялось также заседание комиссии Грузия-НАТО.

Как сообщает пресс-служба оборонного ведомства, на встрече стороны отметили, что «формат трехстороннего сотрудничества Грузии, Турции и Азербайджана способствует усилению безопасности в регионе».

«Министры обсудили вопросы, связанные с предстоящей в Тбилиси в мае текущего года встречей глав минобороны Грузии, Турции и Азербайджана, в рамках которой планируется оформить меморандум о трехстороннем сотрудничестве», — отметили в пресс-службе.

По информации пресс-службы, также стороны затронули тему предстоящей встречи начальников штабов трех стран, которая состоится в Тбилиси в апреле текущего года.