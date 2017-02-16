В четверг, 16 февраля, в Одессе задержали 26-летнего гражданина Азербайджана, который является лидером этнической преступной группировки, которая действовала на территории Одесской области. Об этом изданию mignews.com.ua сообщила сотрудник Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины Олеся Орлова.

Отмечается, что этот человек с уголовной репутацией находился в розыске за совершение преступлений, связанных с оружием и наркотическими веществами. В результате совместной операции регионального Управления внутренней безопасности Национальной полиции и Управления Службы безопасности Украины беглеца выследили и поймали.

«В ноябре 2016 года лидера ЭПГ задержали представители уголовного розыска и спецподразделением КОРД. Во время обыска было обнаружено оружие и наркотики. Соответственно было начато криминальное производство. Однако суд выбрал задержанному меру пресечения, не предусматривающую содержание под стражей», — пояснили в полиции.

Также говорится, что в связи с этим преступник начал скрываться от следствия и даже пытался податься в бега, чтобы избежать ответственности. Но правоохранителям удалось определить его место нахождения и удачно провести спецоперацию по задержанию.

Сообщается, что задержанному грозит 5 лет заключения.