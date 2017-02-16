В Баку девушка после эстетической операции пыталась покончить жизнь самоубийством.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lent.az, жительница Ясамальского района 21-летняя Айтен Гуламова (имя и фамилия условное) пыталась утопиться в море на пляже Шыхов.

Люди, ставшие свидетелями события, вызвали полицию и призвали девушку выйти из моря. После этого Айтен передумала.

Сообщается, что А.Гуламова два раза делала ринопластику. Но результаты не удовлетворили девушку и она решила совершить суицид.

Полиция ведет расследование по факту.