Вопросы карабахского урегулирования обсудили на состоявшейся в четверг в Мюнхене встрече глава МИД Армении Эдвард Налбандян и сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция) и Ричард Хогланд (США).

Как передает РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба армянского внешнеполитического ведомства.

Собеседники отметили, что реализация достигнутых в Вене и Санкт-Петербурге договоренностей является необходимостью для создания необходимых условий по продвижению процесса мирного урегулирования. Во встрече также принял участие личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик.