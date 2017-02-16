В Иране могут создать условия для обучения на родном языке для проживающих в Иране азербайджанцев, в частности для тех, кто проживает в Южном Азербайджане. С таким требованием на состоявшейся несколько дней назад сессии парламента выступили депутаты, избранные из Южного Азербайджана.

Напомним, что несмотря на то, что в Исламской Республике проживает около 30 млн азербайджанцев, они не имеют элементарных национальных прав, в том числе право на образование на родном языке.

Один из выступающих, депутат Сейид Хади Бахадури, был одет в национальную азербайджанскую одежду и закончил свое выступление строками из известного стихотворения «Азербайджан» азербайджанского поэта Самеда Вургуна. В своем выступлении он акцентировал внимание на том, что начиная с шахских временен официальные власти пытаются уничтожить, свести на нет национальную идентичность азербайджанцев, один из методов в этом процессе является запрет на образование на родном языке, сообщает «Вестник Кавказа» со ссылкой на The Great Middle East.

Ранее активисты из Южного Азербайджана обратились к президенту США Дональду Трампу, после его запрета на въезд в страну граждан Ирана, не считать их иранскими подданными.