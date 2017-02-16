«Есть целый ряд существенных причин для проведения в Баку встречи начальников Генштабов вооруженных сил России и США. Первая причина – это большой международный авторитет Баку. Азербайджан самая стабильная страна в регионе и лидер страны пользуется большим международным авторитетом в мире. Вторая причина – это наличие хороших отношений Азербайджана и с Россией и с США. Третья причина это отношения Азербайджана с Россией основанные на взаимном доверии. Россия старается привлечь к международному переговорному процессу Азербайджан, как своего стратегического партнера».

Эти слова в своем заявлении для АПА произнес известный политолог, генеральный директор Института политических исследований России Сергей Марков, комментируя встречу в Баку начальников Генштабов вооруженных сил России и США. Он сообщил, что на встрече в Баку, начальники Генштабов обсудят целый ряд вопросов: «Это в основном вопросы нарушенных администрацией Обамы отношений в сфере военных коммуникаций, ситуация в Сирии и проведение совместных военных операций против ИГИЛ. Если переговоры пройдут нормально, то можно прогнозировать нанесение совместных российско-американских авиаударов по позициям ИГИЛ в Сирии. Другая существенная тема для обсуждений – это участившиеся, опасные пересечения военных самолетов и кораблей двух стран в воздушном и морском пространстве. Существует большая вероятность, что этот вопрос также станет объектом для обсуждения начальников Генштабов».