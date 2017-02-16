Начальники генштабов России и США на встрече в Баку договорились о совместных мерах по снижению напряженности, предотвращению рисков возникновения инцидентов.

«Определены направления совместной работы по повышению безопасности военной деятельности, снижению напряженности и рисков возникновения инцидентов», — сказано в сообщении минобороны РФ, поступившем в «Интерфакс» в четверг.

Начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов и председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд также «обменялись мнениями о текущем состоянии российско-американских отношений, оценками ситуации в сфере международной безопасности в Европе, на Ближнем Востоке, в Северной Африке и других ключевых регионах мира», говорится в сообщении.

«Достигнута договоренность о продолжении контактов», — сообщает минобороны РФ.

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