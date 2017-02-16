Организаторы Кубка мира по вольной борьбе, который проходит в Керменшахе (Иран), допустили неуважение к Азербайджану.

Как сообщает azerisport.com, в первый день соревнования представители федерации Ирана выручили азербайджанской команде национальный флаг с неправильными атрибутами. Восьмиконечная звезда и полумесяц были передвинуты со середины флага в начало, а между тремя цветами почему-то появились белые полоски, которых не должно быть.

Представители Федерации и главный тренер сборной Азербайджана Фирдовси Умудов высказал свое недовольство Оргкомитету турнира и попросили поменять флаги нашей страны. Представители Оргкомитета извинились и обещали найти флаг Азербайджана с правильными атрибутами.

Напомним, что это не первый раз, когда в Иране по отношению к Азербайджану допускаются такого рода неуважительные действия. На Кубке мира-2015 по греко-римской борьбе, который проходил в Иране, на электронном табло турнира показывали не восьмиконечную звезду, а пятиконечную.