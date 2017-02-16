Между министерствами иностранных дел Азербайджана и Палестины состоялись политические обсуждения.

Как сообщили АПА в пресс-службе МИД, на сегодняшних обсуждениях Азербайджан представил заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов, Палестину — заместитель министра иностранных дел страны по вопросам Азии, Африки и Австралии Мазен Шамия.

Х.Халафов отметил, что опирающиеся на исторические корни отношения между Азербайджаном и Палестиной успешно развиваются. Он заявил, что Азербайджан всесторонне поддерживает Палестину на международном уровне.

Х.Халафов предоставил коллеге информацию об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте.

Мазен Шамия сказал, что Палестина заинтересована в расширении взаимовыгодного сотрудничества с Азербайджаном во всех сферах. Он отметил, что его страна высоко ценит оказанную Азербайджаном Палестине поддержку на международном уровне и предоставленную гуманитарную помощь.

Рассказывая о роли и значимости нашей страны в укреплении исламской солидарности среди мусульманских стран, Х.Халафов в частности отметил объявление 2017 года в соответствии с распоряжением главы государства «Годом исламской солидарности».

На встрече были обсуждены вопросы увеличения количества взаимных визитов на высшем уровне между Азербайджаном и Палестиной, усиления сотрудничества в сфере сельского хозяйства, образования, гуманитарной и туристической областях, а также обоюдное проведение дней культуры. Помимо этого состоялся обмен мнениями по развитию сотрудничества в ряде других отраслей.