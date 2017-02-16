Глава Пентагона Джеймс Мэттис отказался отвечать на заявление министра обороны Сергея Шойгу о бесперспективности разговора с Россией с позиции силы.

«Мне совершенно нет необходимости отвечать на российское заявление. НАТО всегда выступал за военную силу и защиту демократических стран и свобод, которые мы намерены передать нашим детям», — заявил Мэттис, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать слова российского министра (цитата по РИА Новости).

Он добавил, что США и НАТО готовы к политическому взаимодействию с Россией, но не к военному сотрудничеству. По мнению главы Пентагона, «России сначала нужно проявить себя и выполнить обязательства, которые она взяла на себя в рамках соглашения Россия – НАТО».