Россия не вмешивается во внутренние дела других стран, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на встрече с американским госсекретарем Рексом Тиллерсоном, передает Reuters.

«Вы должны знать, что Россия не вмешивается во внутригосударственные дела других стран», — сказал он.

Лавров также заявил о намерении выработать на встрече «параметры будущей работы» с Тиллерсоном. По его словам, что у России и США есть много вопросов, которые нужно обсудить.

Тем временем министр обороны США Джеймс Мэттис, выступая на министерской встрече стран НАТО в Брюсселе, заявил, что у него «мало сомнений» во вмешательстве Москвы в выборный процесс ряда стран.

«Сейчас я могу сказать, что у меня мало сомнений по поводу того, что Россия вмешивалась или пыталась вмешаться в выборный процесс ряда стран», — заявил он.

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