Информационное агентство Regnum привлекло в качестве соответчика по иску к Министерству иностранных дел России официального представителя ведомства Марию Захарову. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя СМИ.

«Оспариваемое нами высказывание принадлежит именно Захаровой, поэтому мы будем ходатайствовать о ее привлечении к слушаниям дела», — заявили в Regnum.

В процессе предварительных слушаний, которые состоялись в Пресненском суде Москвы 16 февраля, представитель МИД выступил не только против привлечения Захаровой к делу, но и против самого принятия судом иска. Сторона ответчика считает, что он подан неправомерно.

Истцы требуют от министерства опровергнуть высказывание Захаровой о журналистах агентства. 27 декабря 2016 года во время брифинга она назвала «непотребной вещью» то, что корреспонденты агентства употребляли в публикациях слова «недонарод» и «недогосударство» в отношении белорусов и Белоруссии. Редакция Regnum считает, что спикер внешнеполитического ведомства сознательно «распространила очевидную и преднамеренную ложь», оклеветав и журналистов, и агентство в целом.