Посол Израиля в Азербайджане Дан Став, наряду с другими представителями аккредитованных в Азербайджане дипмиссий иностранных государств и международных организаций, посетил освобожденное село Джоджуг Марджанлы и выразил глубокую обеспокоенность масштабами разрушений в селе.

«Увиденное в селе Джоджуг Марджанлы поможет сформировать реальное впечатление о затяжном конфликте между Азербайджаном и Арменией. Было очень трогательно познакомиться с семьей, которая проживает в селе с 1994 года», — сказал дипломат Trend в четверг.

Посол выразил надежду на то, что очень скоро вынужденные переселенцы смогут вернуться в родные места.

«Основываясь на опыте Израиля, а также на целесообразности восстановления мира между людьми и государствами, Израиль поддерживает усилия сопредседателей МГ ОБСЕ, направленные на мирное разрешении нагорно-карабахского конфликта. Израиль поддерживает территориальную целостность Азербайджана» — сказал Став.