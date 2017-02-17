Вопросы, связанные с интеграцией Грузии в НАТО обсудили в четверг на встрече в Брюсселе министр обороны Грузии Леван Изория и генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Как ранее сообщалось, в рамках заседания министров обороны стран НАТО в Брюсселе проходит заседание комиссии НАТО-Грузия, участие в котором принимает Л.Изория. Это первый визит Л.Изория в штаб-квартиру НАТО в ранге министра обороны Грузии.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Грузии, встреча Л.Изория с генсеком НАТО состоялась до начала заседания комиссии НАТО-Грузия.

«Йенс Столтенберг еще раз подтвердил твердую поддержку НАТО суверенитета и территориальной целостности Грузии», — сообщает пресс-служба.

О других деталях встречи не сообщается.