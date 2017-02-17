Супруга президента Дональда Трампа Мелания чувствует себя несчастной в роли первой леди США. Об этом, как пишет Лента.ру, журналу Us Weekly рассказал близкий к семейству источник.

По его словам, жена главы государства «недовольна тем, как сложилась ее жизнь». Она вынуждена практически все время проводить в своей нью-йоркской квартире из-за излишнего внимания со стороны прессы. В частности, издание напоминает об иске Мелании Трамп к британской газете Daily Mail, в публикации которой утверждалось, что она в свое время работала в модельном агентстве, предоставлявшем также эскорт-услуги.

Дизайнер и стилист Филлип Блох (Phillip Bloch) в беседе с US Weekly заявил, что после избрания Трампа президентом Мелания «еще больше оказалась в тени». «Это не та жизнь, о которой она мечтала, это была мечта Дональда», — отметил он.