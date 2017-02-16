Европейский суд по правам человека сегодня объявил решения по делам еще 11 заявителей из Азербайджана. При этом, у пяти заявителей приняты решения по двум жалобам, сообщил Turan адвокат Асабали Мустафаев, представляющий интересы 10 заявителей.

В частности, в рамках одного общего дела ЕСПЧ удовлетворил жалобы оппозиционных активистов: Байрама Байрамова, Меджида Меджидли, Видади Искендерова, Икрама Исрафилова, Хикмета Агаева и Ровшана Гулиева, приговоренных к административным арестам до 15 суток за участие в мирных акциях протеста в Баку 31 июля 2010 г., 2 и 17 апреля 2011 г.

Суд признал нарушения их прав по ст. 6 (право на справедливое судебное разбирательство), 10 (свобода выражения) и 11 (свобода собраний).

Кроме того, ЕСПЧ признал нарушение прав по тем же статьям Мухаммеда Меджидли за аресты на митингах оппозиции 31 июля 2010 и 10 марта 2013 г.

ЕСПЧ удовлетворил также жалобы зампреда ПНФА Гезял Байрамлы на произвольные задержания ее во время акций протеста 17 апреля 2011 г. и 26 января 2013 г. и применение насилия со стороны полиции.

ЕСПЧ также признал нарушения прав активиста Турала Аббаслы в связи с его административными арестами от 20 октября 2012 года и 7 мая 2014 года.

Страсбургский суд удовлетворил жалобы Джамиля Гаджиева ( участие в митингах 17 ноября 2012 и 26 января 2013.) и Бабека Гасанова ( участие в митингах 17 ноября 2012 года и 10 марта 2013 г.).

В целом ЕСПЧ установил компенсации заявителям на 138 870 евро и еще 9700 евро на возмещение судбных расходов.