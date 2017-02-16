Президент Ильхам Алиев 17-19 февраля совершит визит в Германию с целью участия на традиционной Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.
На форуме ожидается выступление президента Алиева, сообщают иностранные СМИ.
Президент Ильхам Алиев 17-19 февраля совершит визит в Германию с целью участия на традиционной Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.
На форуме ожидается выступление президента Алиева, сообщают иностранные СМИ.
Дата: 2017/02/16 18:08
Раздел: Азербайджан
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