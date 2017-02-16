Белорусская «Белойл» заключила контракт о закупке 80 тыс. тонн нефти у Национальной иранской нефтяной компании (NIOC), сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

Это первая сделка между Белоруссией и Ираном по поставкам нефти, отмечает агентство. Получить комментарии в «Белойл» и NIOC не удалось.

Согласно источникам в кругах нефтетрейдеров, загрузка танкеров может начаться в районе 20 февраля. Логистика поставок до конца непонятна, но вероятно, иранская нефть будет сначала доставлена в порт Одесса в Черном море либо Вентспилс в Балтийском море, а затем по железной дороге транспортирована в Белоруссию.

Белоруссия активно ищет альтернативные источники нефти на фоне ограничения поставок из России. Соответствующее поручение правительству дал президент Белоруссии Александр Лукашенко. В 2016 году частично заместить российскую нефть смогли поставки азербайджанской Socar, которая отгрузила Белоруссии 560 тыс. тонн нефти. В январе эти поставки прекратились, отмечает агентство со ссылкой на треккинговые данные.

На протяжении всего 2016 г. Белоруссия вела переговоры с Россией о снижении цен на газ. При этом с июля Россия более чем на треть сократила поставки нефти в Белоруссию, реагируя на существующую, с точки зрения российской стороны, недоплату за поставленный природный газ.

В начале декабря Белоруссия перечислила России авансовый платеж за природный газ и заявила, что рассчитывает на восстановление объемов поставок нефти в республику. Однако вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявил, что Россия вернула платеж. По его словам, белорусские партнеры интерпретируют определенные нормы контракта таким образом, что цены на газ должны быть ниже, чем прописано в соглашении. Россия не согласна с этим и настаивает на полном исполнении контракта.