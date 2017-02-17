В США действующий президент Дональд Трамп фактически оказался под угрозой импичмента. Такое мнение в комментарии InfoResist высказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский.

«Колоссальный скандал разворачивается, фактически президент США Дональд Трамп оказался под угрозой импичмента. К нему очень много вопросов. Но самый главный вопрос — неужели Флинн мог 29 декабря позвонить Кисляку (Посол РФ в США ) и уверять, что не беспокойтесь мол, мы эти санкции отменим по собственной инициативе. Большинство наблюдателей уверены, что это дело рук Трампа. Это ведь не только наблюдатели анализируют, анализирует следствие, ФБР и другие правоохранительные структуры. Тут еще масса отягчающих обстоятельств: Минюст положил распечатки разговоров Трампу 26 января, а его вице-президент через несколько дней без зазрения совести уверял журналистов, что вопрос снятия санкции не обсуждали», — отметил Пионтковский.

По словам политолога, картина очень неприятная, когда Трамп — в тайне от всего от своего политического окружения, включая вице-президента, — «поручил связнику Кремля донести соответствующую информацию о своих действиях».

«Здесь уже речь идет о государственной измене. Это не мои слова, об этом 24 часа в сутки говорят основные американские телеканалы. Поэтому политически сейчас Трамп вынужден бежать впереди паровоза. Паровоз он уже обогнал заявлениями, что Крым нужно вернуть. Его слова вызвали просто паническую реакцию в Кремле. Очень показательно, что в течение двух дней на всех российских ток-шоу ни слово не говорится об этом громадной сенсации. Ни об отставке Флинна, ни о Трампе. Они занимаются разжиганием ненависти к Украине по разному поводу. По разному поводу истерика. Мы отслеживали целый ряд акций, каких не наблюдали несколько месяцев после избрания Трампа. Это облеты кораблей НАТО самолетами, размещение крылатых ракет, нарушение соглашение и так далее», — говорит эксперт.

Пионтковский отмечает, что над Трампом нависла серьезная угроза и поэтому, он не будет ничего менять «на следующий день».