По информации «Фонтанки», оперативники 1-го отдела управления К ФСБ России, регионального УФСБ и сотрудники Росалкогольрегулирования (РАР) Петербурга зашли на территорию промышленной зоны, расположенной за домом №59 по Полюстровскому проспекту. Там они обнаружили немаленький подпольный цех по производству коньяка. Так, в ассортименте были найдены марки «Аист», «Шарлон шах», «Хазар» и «1000 и 1 ночь». Притом на всех этикетках, разумеется, заявлялось качество в 5 звезд.

Всего было изъято 8 тысяч бутылок. Кроме аппаратуры, приготовленной тары и рулонов поддельных акцизных марок, в цеху застали грузчика из Киргизии и собственно владельца этого заведения. По данным «Фонтанки», это 40-летний гражданин Азербайджана.

Как стало известно изданию, он честно посетовал оперативникам, что работает на этом месте меньше месяца и успел отгрузить в Москву всего две партии контрафактного алкоголя.