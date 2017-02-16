Начиная с 15 марта под брендом AZALJET (низкобюджетный бренд «Азербайджанских Авиалиний») начинаются регулярные рейсы из московского аэропорта «Внуково» в регионы Азербайджана – Гянджу и Габалу.

Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, рейсы Москва-Гянджа будут выполняться еженедельно по средам и субботам, а рейсы Москва-Габала – по четвергам на самолетах Airbus A320.

Вылеты из Международного аэропорта «Внуково» (VKO) в 15:10 по местному времени, прибытие в Международный аэропорт Габалы (GBB) и Гянджи (KVD) в 20:30. Обратные рейсы из Габалы и Гянджи будут вылетать в 20:30, прибытие в Москву в 22:20 по местному времени.

Стоимость авиабилетов начинается от 49 евро в одном направлении. Стоимость перевозки багажа за каждый килограмм составит 2 евро.

Авиабилеты можно забронировать и приобрести на сайте www.azal.az, в кассах AZAL, а также в официальных агентствах авиакомпании.

На данных рейсах пассажиры могут воспользоваться бонусной программой AZAL Miles. Подробная информации о бонусной программе AZAL Miles представлена на сайте авиакомпании: www.miles.azal.az. Для тех, кто еще не является участником программы, предлагаем пройти онлайн регистрацию. Для автоматического зачисления баллов AZAL Miles при покупке авиабилета следует в соответствующем поле указать свой номер участника.

По вопросам приобретения авиабилетов и для получения подробной информации необходимо обращаться по телефонам:

(+99412) 598-88-80;

*8880.

E-mail: [email protected]

Вопросы касательно бонусной программы AZAL Miles можно направлять на адрес [email protected], либо через контактную форму на сайте www.azal.az.