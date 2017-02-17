В случае избрания председателя «Справедливой России» Сергея Миронова президентом страны, первой леди станет молодая и красивая журналистка Ольга Радиевская.

Как пишет «Блокнот», со своей избранницей политик заключил брак в 2013 году, у пары растет сын Иван. В 2004-м и 2012 году Миронов уже боролся за право занять высший пост в стране, следующий шанс ему (и Ольге) выпадет в 2018 году. Жене лидера справороссов на тот момент будет 34 года, что делает ее самой молодой из возможных претенденток на титул первой леди.

Список кандидатов в президенты РФ пока неизвестен, но можно представить, как тот или иной политический тяжеловес и его супруга смотрелись бы на политическом Олимпе. Вне зависимости от идеологических пристрастий ясно, что опыта у Сергея Миронова для управления страной предостаточно. Четыре высших образования, работа на посту председателя Совета Федерации (третье по значимости лицо в стране), десять лет руководства одной из крупнейших российских партий – всё это дает ему моральное право претендовать на место у руля. И его супруга была бы под стать этому высокому званию – харизматичная эффектная Ольга Миронова была бы бесспорно превосходной первой леди.

Будущие супруги познакомились на питерском канале «Вот!», где девушка работала телеведущей. Миронов часто приходил на эфиры канала, во время одного из которых и произошла роковая встреча.

Предложение руки и сердца журналистке политик сделал в октябре 2013 года, причем очень романтично, разместив под окнами своей избранницы плакат. Свадьба состоялась в ЗАГСе на Английской набережной Санкт-Петербурга, а в медовый месяц пара отправилась в ОАЭ, в Дубай.

Ольга Миронова для своего мужа не только хранительница очага, но и помощник в работе. Пока Миронов работал в Петербурге, она была, по собственному признанию, его неофициальным пресс-секретарем, благо помогал журналистский опыт.

В Москве Ольга Миронова превратила в работу свою любовь к цветам и увлечение мужа-геолога минералами. Она открыла сеть салонов «Арбатские цветочницы», где букеты продаются наряду с изделиями из полудрагоценных камней.