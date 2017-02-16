«Украинские кулинарные традиции складывались под влиянием множества проживающих бок о бок народов: поляков, литовцев, турок, татар, немцев, венгров. Неудивительно, что украинская кухня очень неоднородна и имеет ярко выраженную региональную специфику».

Об этом говорится в статье на сайте «Национальный акцент».

В публикации стоит обратить внимание на любопытный момент: «Ещё одно традиционное украинское блюдо – вареники. Отварные изделия с начинками из пресного теста есть в арсенале многих славянских и восточных народов. По одной из версий вареники произошли от дюшвары – своеобразного «супа» с крошечными пельменями, начиненными бараниной. Его готовят турки и азербайджанцы.»