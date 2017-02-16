17 февраля начальник Генеральных штабов США генерал Джозеф Данфорд отбудет из Баку в Турцию.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, об этом заявил министр обороны Турции Фикри Ышик.

«Завтра начальник Генеральных штабов США будет в Турции. Мы выразим США свой протест касательно YPG (сирийское крыло террористической группировки РПК – Report). В борьбе с РПК США окажут еще большую поддержку», — подчеркнул министр.

Он заявил, что до сих пор остаются нерешенными с США детали вопроса создания в Сирии безопасного региона.