«Синий кит», «Тихий дом», «Море китов», «Разбуди меня в 4:20» – названий много, а смысл один: это страшная подростковая игра в социальных сетях, своеобразная Секта Смерти, которая затягивает в свои страшные сети подростков в странах бывшего СНГ.

«Игра» начала смертоносное шествие два года назад. О «Море Китов» уже писали крупные российские издания, сотрудники правоохранительных провели расследование, которое увенчалось успехом: администратора одной из групп — Филиппа «Лиса», который подталкивал подростов к самоубийству, удалось посадить за решетку.

Но у любой секты есть свои последователи и адепты: в соцсетях были созданы новые закрытые группы, участникам которых в течение 50 дней давались различные «задания», например, пробежать перед несущимся автомобилем на автобане и заснять свой бег на видео (которое после обязательно надо было выложить в группе), сфотографироваться на краю крыши, положить несколько лезвий бритвы в рот. В финале же участникам (а именно тем, кто не погиб во время предыдущих заданий) предлагалось совершить «самовыпиливание» – то есть отравление бытовым химикатом.

Разбуди меня в 4.20

В этой группе были аналогичные задания, но последовательность была несколько иная. Так же сектанты оказывали мощное давление на психику, выставляя «в общак» психоделическую музыку и фильмы, рассказы о суицидах, статьи о жизни после смерти. На третий день в «общаке» появлялось сообщение о том, что участники группы должны вырезать лезвием или ножом символы на своих руках. Следующий этап – 50-дневная бессонница. На 50-й день тебе позволено поспать до рокового времени 4:20. А потом наступает самое страшное: в 4:20 админы группы звонят тебе на скайп и произносят роковую фразу: «Это всё сон. Спрыгни, и ты проснешься». Зомбированный подросток, да еще и изнуренный бессонницей, идет к окну и шагает в смерть. Если подросток, который уже в группе, на каком-то этапе отказывается от игры, его начинают запугивать и шантажировать. Ничего удивительного: давление на психику заставляет подростков доверять своим мучителям самые потаенные секреты, которые после и используются в качестве метода давления.

И это только одна из схем. Вторая — это угрозы в адрес близких ребенка, который впутался в подобную группу.

По сообщениям одного из участников группы, когда он сообщил о том, что хочет закончить игру, то администратор прислал ему ссылку в интернете. А когда участник по ней прошел — администратору прислали его ай-пи адрес, по которому узнали адрес и даже номер квартиры участника. Вслед за этим начали сыпаться угрозы раскрытия переписок, опубликования интимных фото, которые также были в списках «заданий» группы. И, кстати, бытует мнение, что многие из тех, кто уже ушел из жизни — могли пойти на этот страшный шаг в состоянии отчаяния и страха перед позором или же из желания уберечь своих родных.

Следует отметить, что в социальной сети «ВКонтакте» «работает» 1500 суицидных групп. Это объясняется тем, что «ВКонтакте» — самая популярная в России соцсеть с ежемесячной аудиторией более 90 млн человек, более половины из которых не старше 25 лет. То есть через «ВКонтакте» злоумышленники получают самый простой способ выйти на необходимую им аудиторию – подростков, которые наиболее подвержены влиянию.

Синий Кит приплыл в Азербайджан?

Почему же мы сегодня заговорили об этой кошмарной «Игре»? Ответ до ужаса (в самом прямом смысле этого слова) прост: «Синий Кит» приплыл в Азербайджан. Во всяком случае, об этом было несколько дней назад написано в одном из местных новостных ресурсов. И это не странно, были же (и есть до сих пор) в нашем городе и эмо, и готы – последователи мрачных молодежных субкультур, основанных на поклонениях вампиризма, кладбищенского культа и прочих зловредных глупостях. Дурной пример, как правило, заразителен, а подростки – в независимости от менталитета – все же остаются подростками: ведомыми, верящими, ищущими единомышленников, готовыми идти до конца. До какого конца? Зачем? Во имя чего? А это – неважно. Была бы идея.

Родители, не абстрагируйтесь от своего ребенка!

Мы обратились за комментариями к психологу Деляре Агаевой, которая не только рассказала о причинах зависимости от смертоносных групп, но еще и дала ряд советов, которые помогут родителям вовремя распознать опасность и предотвратить самое страшное.

— Прежде, чем писать эту заметку, я перечитала очень много статей, размещенных на российских ресурсах, и почерпнула огромное количество информации о смертоносных группах. Не скрою, что прочитанное ввергло меня в состояние депрессии, реального страха – за судьбу потерянного поколения. Но разговор не о России, а о нашей стране. Не так давно я и сама видела в автобусе двух девочек-подростков со свежими шрамами на запястьях. Тогда я не предала этому значения. Но после появления в СМИ заметки том, что в бакинских школах уже начали увлекаться этой смертельной игрой, мне стало по-настоящему страшно. Как Вы считаете, можно ли остановить это безумие? Как выявить проблему, пока она не обрела фатальные масштабы?

— Не секрет, что дети сегодня взрослеют очень рано, кроме того, беспрепятственный поток любой негативной и ненужной информации, почерпнутый из Интернета, существенно искажает психику, взгляд на окружающий мир. Многие из парней и девушек подросткового возраста уже сталкивались с очень «взрослыми проблемами», такими как непонимание, неопределенность будущего и неразделенная любовь, которая в этом возрасте кажется единственной. Это только ряд причин, толкающих подростков в подобные группы. Не забывайте, что эти группы – зона единомышленников. Подросток-одиночка — явление редкое, и в свете сегодняшних реалий – довольно подозрительное. Одинокий в жизни всегда найдет себе компанию в интернете. Вот тут все и начинается: подросток шагает из реального мира в виртуальный, где все так заманчиво и обманчиво. Сначала он находит единомышленников, без общения с которыми он со временем уже жизни не представляет, а все остальное доделывают админы (кстати, некоторые из них на проверку оказались такими же подростками, только с более устойчивой психикой лидера — прим. авт.), которые загружают в смертельные группы гигабайты депрессивной монотонной музыки, психоделические фильмы и огромное количеством картинок с угнетающими пейзажами и фразами о безысходности и ненужности.

Если тенденция распространилась и на нашу страну, то родителям следует быть очень осторожными. Я хочу обратиться непосредственно к тем, кто сейчас читает эту статью: БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ К СВОИМ ДЕТЯМ.

Другое мнение. Психолог Айтен Агаева:

– Почему именно подростки вступают в смертельные группы и так понятно: во-первых, эмоциональная нестабильность в таком возрасте, бушующие гормоны, изменение пропорций тела; во-вторых, желание независимости от родителей право принимать самостоятельные решения; в-третьих, юношеский максимализм и желание находиться постоянно в центре внимания.

Лично я считаю, чем больше мы обсуждаем эту тему, тем большие обороты она набирает. Даже те ребята, которые не знают об этой группе, увидев ажиотаж вокруг этой темы, могут заинтересоваться ей. То есть, мы сами того не понимая, пиарим эту «игру». Обсуждать эту тему можно бесконечно, но вряд ли обсуждения помогут решить существующую проблему.

Необходимо действовать: в частности, проводить профилактические беседы, создавать для подростков новые интересы и открывать всевозможные кружки и секции, и этим вопросом нужно заняться именно на государственном уровне. Подростков нужно направлять, при этом не отнимая у них права самостоятельного выбора, ведь именно таким образом формируются полноценные личности.

Что же касается подростковых самоубийств, то здесь причина одна — шантаж. По их ай-пи адресу вычисляют адрес квартир. Этих доводов более чем достаточно, чтобы пошатнуть хрупкую психику. Подростку легче пойти на самоубийство, нежели признаться в чем-то родным, которые, скорее всего, их не поймут.

Правило №1. Ребенок никогда не уйдет в виртуал, если вы уделяете ему свое время. Постарайтесь быть рядом, занимайте его досугом. Постарайтесь сделать так, чтобы его окружали реальные друзья.

Правило №2. Страничка вашего ребенка в социальных сетях способна рассказать о нем многое. Обратите внимание на псевдоним, на аватарку, на открытость или закрытость аккаунта, группы, в которых состоит подросток, а также на то, чем наполнена страница: видеозаписи, фотографии и друзья.

Если профиль страницы закрыт даже от вас, постарайтесь аккуратно выяснить, по какой причине.

ПОМНИТЕ:

— Закрывание лица руками либо одеждой на фотографиях, демонстрирование указательного пальца на таких снимках, загруженных в социальные сети, символизируют суицидальные мысли.

— Если подросток размещает у себя на странице фразы, иллюстрации на тему самоунижения и нанесения себе травм и порезов, это плохой знак.

— Опасными считаются такие символы, как медузы, кошки, бабочки, единороги, съемки с высоты, фотографии крыш и чердаков, а также изображение того, как киты плывут вверх. Обратите внимание, не упоминает ли он в общении с кем-либо фразу «море китов группа смерти».

— Группа подозрительных «друзей», появившихся за короткое время, свидетельствует о том, что подросток попал в опасную компанию.

— Чрезмерное увлечение копированием на своей страничке строчек из некоторых стихотворений, посвященных смерти, а также цитат из мистических книг должно вас насторожить.

— Не стоит закрывать глаза и на участившиеся комментарии о смерти — как устные, так и к фотографиям в социальных сетях.

— Сохранение на страницах социальных сетей депрессивной музыки (особенно музыкальных направлений, пропагандирующих печаль и смерть) — один из ярких «симптомов» суицидальных наклонностей.

Когда следует бить тревогу

— Необъяснимое желание похудеть, сильная критика в адрес полных людей.

— Увлечение кофе, ранний утренний подъем (если за подростком такого раньше не наблюдалось).

— Выбор черной мрачной одежды, возможно, с символами, ассоциирующимися со смертью.

— Внезапное изменение внешности: выбривание висков, окрашивание волос в неестественные тона.

— Появление на теле следов порезов, ожогов и иных признаков членовредительства

— Постоянная вовлеченность в виртуальный мир, увлеченная переписка в Сети (часто с малознакомыми людьми).

— Необычный сленг в переписке, которым ребенок раньше не пользовался.

— Рисунки странного характера (перевернутые кресты, сатанинские звезды, масонские знаки).

— Появление идеи установить в спальне зеркало напротив кровати.

— Увлеченность мистическими фильмами и сценами жестокости и насилия.

— Неожиданное желание сделать татуировку со странными символами.

— Отказ от общения с вами и маскировка своих проблем и переживаний.

Если символы (рисунки в тетрадях, шрамы на руках) заметили педагоги или одноклассники, то следует как можно быстрее подключить школьного психолога, донести до сведения родителей. Если все вышеперечисленные симптомы были обнаружены родителями, следует всерьез заняться психическим состоянием ребенка, записать его на консультации со специалистом. Для того, чтобы вырвать своего ребенка из цепких лап «виртуала», следует запастись не дюжим терпением. И постоянно быть начеку: контролировать, проверять. Следует помнить, что мы все живем в очень сложное время, и у этого времени свои правила. Если упустить момент, когда все можно исправить, то случится непоправимое. И виноваты в этом будете только вы.

Яна Мадатова