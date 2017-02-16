Naval vessels from five nations sail in parade formation for a rare photographic opportunity at sea. From top row left to right: the Italian Navy (Marina Militare) ship Maestrale Class Frigate MM MAESTRALE (F 570), French Navy Tourville Class Destroyer DE GRASSE (D 612), Nimitz Class Aircraft Carrier USS JOHN C. STENNIS (CVN 74), US Navy (USN) Ticonderoga Class Cruisers USS PORT ROYAL (CG 73), French Navy Charles de Gaulle Class Aircraft Carrier CHARLES DE GAULLE (R 91), Royal Navy Helicopter Carrier, Her MajestyÕs Ship (HMS) OCEAN (L 12), French La Fayette Class Frigate SURCOUF (F 711), Aircraft Carrier USS JOHN F. KENNEDY (CV 67), Netherlands Navy Karel Doorman Class Frigate Her MajestyÕs Netherlands Ship (Harer Majesteits) (HNLMS) VAN AMSTEL (F 831), Italian Navy De La Penne (ex-Animoso) Class Destroyer, MM LUIGI DURAND DE LA PENNE (ex Animoso) (D 560). The coalition forces are deployed in support of Operation ENDURING FREEDOM.

Министры обороны стран-членов НАТО на заседании в четверг приняли решение об усилении военно-морского присутствия в Черном море, что предполагает активизацию усилий и сбор сведений о ситуации в регионе.

Как передает РИА Новости, об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Сегодня мы приняли решение о двух дополнительных мерах морского присутствия: усиление военно-морского присутствия НАТО в Черном море для интенсификации учений и лучшей осведомленности о ситуации и наделение наших постоянных военно-морских групп функцией координирования на море при взаимодействии с другими союзническими военно-морскими силами в черноморском регионе», — сказал Столтенберг журналистам.