Как сообщалось, 13 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании министерства транспорта, связи и высоких технологий. Минтранс был ликвидирован.

Как передает unikal.org, министр министерства транспорта, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде встретился в административном здании ликвидированного министерства с работниками бывшего Минтранса. На встрече присутствовал и бывший министр Зия Мамедов.

Рамин Гулузаде выступил перед работниками и проинформировал их о предстоящих работах.

Сообщается, что Зию Мамедова проводили под аплодисменты.

Рамин Гулузаде дал поручения для обеспечения деятельности Государственной службы автомобильного транспорта. Он оставил на своей должности начальника этой службы Эльнура Абдуллаева.

Глава отдела по связям с общественностью Государственной службы автомобильного транспорта Шафа Мехмангызы подтвердила встречу Рамина Гулузаде с работниками бывшего Минтранса. Она отметила, что отныне служба будет действовать в составе нового министерства.