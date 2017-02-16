Рост цен в торговых центрах Баку не достигает особо ощутимого и беспокоящего уровня, сказал в четверг журналистам вице-премьер, председатель Комиссии по продовольственной безопасности Али Ахмедов по итогам мониторинга, проведенного в ряде крупных супермаркетах столицы.

“Сегодня побывали в двух торговых центрах [супермаркетах]. Наша цель заключалась в том, чтобы увидеть своими глазами тот рост цен на продовольственную продукцию, о котором пишет в последнее время пресса. Одним из важнейших аспектов социальной политики президента Азербайджана является удовлетворение необходимых потребностей людей в продовольственных товарах. И конечно же, меры по обеспечению населения качественными и доступными продуктами питания являются одним из основных направлений этой политики”, — цитирует слова Ахмедова агентство Тренд.

Вице-премьер подчеркнул, что пресечение искусственного роста цен на продовольственные товары является одной из главнейших задач политики правительства.

“Информация, которую мы сегодня получили в двух торговых центрах [супермаркетах] дает нам основание говорить, что несмотря на широкое обсуждение в прессе, рост цен в торговых центрах не достигает особо ощутимого и беспокоящего уровня. Задача правительства — пресекать искусственный рост цен, вести работу с предпринимателями, которые искусственно завышают цены, что в конечном итоге отражается на семейном бюджете населения”, — сказал вице-премьер.

Мониторинги показали, добавил Ахмедов, что на стеллажах преобладает продовольственная продукция отечественного производства.

“Это радует и говорит о том, что импорт продовольственной продукции значительно снизился. Большая часть потребностей населения в продовольственной продукции удовлетворяется за счет внутреннего производства, что говорит о том, что для роста цен нет объективных причин. Если производство осуществляется внутри страны, то изменения, связанные с курсом маната, не очень сильно влияют на цены. Надеюсь, что проведенные сегодня рейды будут сигналом для всех других предпринимателей. Они не должны быть склонны к искусственному завышению цен. Конечно, мы сторонники того, чтобы предприниматели зарабатывали больше, но для получения большей прибыли есть более цивильные пути, например, продавать больше товаров по дешёвой цене. Когда наши предприниматели усвоят эту философию бизнеса, тогда проблема искусственного завышения цен будет устранена”, — подчеркнул Ахмедов.