В четверг в столице Азербайджана Баку начались переговоры начальника Генштаба Вооруженных Сил России генерала армии Валерия Герасимова и председателя Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) Вооруженных Сил США генерала Джозефа Данфорда, сообщил «Ведомостям» источник в министерстве обороны России.

Это первая встреча на этом уровне между российскими и американскими представителями с января 2014 г. — после аннексии Крыма к России контакты на военном уровне были заморожены администрацией США, и возобновились в режиме телеконференций осенью 2015 г. для обсуждения мер по предотвращению инцидентов между военными двух стран в Сирии.

Место встречи выбрано не случайно, говорит человек, близкий к Минобороны. Данфорд сейчас совершает поездку по Ближнему Востоку, а Азербайджан поддерживает близкие отношения в военной сфере и с США, и с Россией.

Как сообщал ранее Minval.az, встреча глав генштабов РФ и США будет посвящена обсуждению коммуникаций между российскими и американсками военными.

В Пентагоне надеются, что Герасимов и Данфорд в ходе переговоров затронут «множество различных вопросов, в том числе текущее положение военных связей США и России». Также в Минобороны США добавили, что представители генштабов намерены обсудить важность постоянного общения между военными для предотвращения потенциальных кризисов.